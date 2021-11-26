Психологическое состояние россиян будут проверять по аккаунтам в соцсетях

Власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в соцсетях. Это позволит бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, однако противоречит законодательству о персональных данных, пишет «Коммерсант».

23 ноября Институт системного программирования имени Иванникова объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Итоги конкурса подведут уже 29 ноября. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Генеральным заказчиком проекта стал аналитический центр при правительстве России.

В тендерной документации заказчик отмечает, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности» по оценке личности и прогнозированию её поведения без осуществления психологического тестирования. К одному из источников этих следов относятся социальные сети, для анализа аккаунтов в которых предполагается использовать технологии искусственного интеллекта. Их планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также для «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития».

В то же время преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов напоминает, что опубликованные гражданами данные могут использоваться для какого-либо анализа только с их согласия, тем более когда цели этого анализа не вполне понятны. Таким образом, анализ аккаунтов нарушает в том числе тайну личной жизни, и для него потребуется отдельное согласие каждого из граждан.

Ранее HR-директор «1С-Битрикс» Владислав Викулов рассказал, что работодатели всё чаще обращают внимание на контент своих потенциальных сотрудников в социальных сетях. По мнению эксперта, это связано с тем, что в настоящее время общество ассоциирует мнение своих сотрудников с позицией компании. Он рекомендовал избегать публичных оскорблений или осуждений в постах или комментариях, а также не публиковать откровенный и экстремистский контент и употреблять ненормативную лексику.