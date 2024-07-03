Психолог указал на опасность абьюзивных отношений Психолог Вронский: абьюзивные отношения приводят к снижению самооценки

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Абьюзивные отношения приводят к снижению самооценки у жертв домашнего насилия, заявил в беседе с НСН психолог и психотерапевт Александр Вронский. По его словам, таким людям стоит как можно скорее прерывать взаимодействие с таким типом людей.

Уходить из таких абьюзивных отношений нужно однозначно. <...> Но если уйдешь слишком поздно, не факт, что у тебя хватит сил и проработать себя, и построить новые отношения, и просто поверить, что это возможно, — уточнил Вронский.

Он также обратил внимание на то, что многие девушки после взаимодействия с домашними тиранами сталкиваются с тем, что не могут адекватно оценивать себя. В таком случае перед психологом стоит задача показать, что на прошлых отношений не заканчивается жизнь. Вронский также предупредил об опасности абьюзеров для детей, которые могут воспринять такую модель поведения как норму.

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов ранее призвал не затягивать принятие закона о семейно-бытовом насилии в России. Правозащитник также обратил внимание, что такие действия, как насилие и преследование, стали носить массовый характер в стране.