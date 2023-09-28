Психолог связал характер человека с его шансами побороть рак Психолог Тхостов: характер и поведение человека могут определить исход рака

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Характер человека, его эмоциональное состояние и поведение могут оказывать влияние на состояние его здоровья, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» психолог, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Тхостов. По его словам, эти факторы могут в том числе повлиять на течение онкологических заболеваний.

Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше. Просто первые лучше соблюдают рекомендации врача, все процедуры делают вовремя, а вторые перестают бороться, — пояснил ученый.

Он уточнил, что психологический фактор не является основным в развитии болезней, однако характер и поведение человека — в том числе насколько рисковый образ жизни он ведет, соблюдает ли гигиену, имеет ли вредные привычки — во многом определяют состояние его здоровья.

Например, люди, склонные к инфаркту миокарда, обычно имеют стеничный характер, они добивающиеся, «рвущиеся ко всему», — рассказал психолог.

Эксперт также подчеркнул, что хотя тревожность и депрессия сами по себе не вызывают болезни, но способствуют снижению иммунитета, открывая дорогу для недугов.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что физическая активность напрямую влияет на развитие рака. По словам специалиста, для тех, кто вообще не занимается спортом, даже ежедневные пятиминутные занятия могут стать спасением для жизни.