Психолог рассказала, как уберечь детей от незнакомцев на улице

Родители должны объяснять ребёнку об опасности взаимодействия с незнакомыми людьми на улице. С детьми дошкольного возраста такие беседы следует проводить в виде игры, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.

По её словам, с ребёнком на игрушках необходимо разыгрывать ситуацию, когда к нему подходит незнакомец, и объяснять, как нужно действовать. Дошкольника следует погружать в эту игру, задавать вопросы, но ни в коем случае не пугать.

Чтобы ребёнок, когда его кто-то позовёт, уже чётко знал, что нужно сказать. А сказать нужно: «Сейчас я спрошу у родителей разрешения». Как только незнакомец слышит, что рядом родители и что ребёнок к ним побежит, он, как правило, исчезает. Важно ребёнку сообщить, что чужие люди, как правило, обманывают. Когда говорят, что там собачка или щеночек, то, как правило, этого там не будет, — отметила Наумова.

Говоря о детях школьного возраста, Наумова подчеркнула, что они тоже достаточно наивны. Им, как и маленьким детям, следует напоминать, что с чужими людьми нельзя никуда идти, поскольку им может грозить опасность.

Важно, если чужой человек подходит на улице, [ребёнку следует] обратиться к людям, которые рядом находятся. Просто в толпу сказать: «Мама, папа можно мне с этим человеком пойти?» Если человек с плохими намерениями, то он исчезнет, убежит, — отметила психолог.

Она добавила, что детям нужно напоминать, что если им что-то нужно, то об этом следует просить родителей, а не чужих людей.

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