Психолог рассказала, как сохранить и укрепить дружбу Психолог Царева: для сохранения дружбы необходимо близкое общение вне соцсетей

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Переход от живого общения к переписке в соцсетях размывает границы истинного понятия «дружба», и когда человеку нужна помощь или поддержка, он ее не ощущает, так как нет личного присутствия друзей, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Елена Царева. По ее словам, для сохранения дружеских отношений требуется более близкий контакт между людьми.

Когда люди общаются долгое время, то понимают, кто им близок по духу, интересам, кто заинтересован в поддержании связи, а не для потребительского отношения, — пояснила эксперт.

Она отметила, что вопрос сохранения друзей особенно актуален для подростков. Родители и педагоги должны донести до них ценности дружбы, принцип «не только брать, но и отдавать».

Таким образом большее увлечение и искренняя отдача позволят сохранить отношения надолго и научат ребенка отличать искреннюю дружбу от ложной, — рассказала Царева

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что за последние 10 лет число россиян, у которых нет друзей, выросло с 11% до 16%. Согласно результатам проведенного опроса, дел с наличием друзей обстоит лучше у россиян с высшим образованием и хорошим достатком, нежели у тех, кто имеет больнее низкий уровень образования и испытывает материальные трудности.