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Психолог рассказала, как избежать профессионального выгорания на работе

14:11, 30 сентября 2021
Психолог рассказала, как избежать профессионального выгорания на работе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для того, чтобы избежать профессионального выгорания, необходимо вовремя переключаться на любимое хобби, мотивировать себя, предлагая креативные идеи по работе и просто не забывать об отдыхе. Об этом NEWS.ru рассказала психолог и GSR-специалист Марина Гладышева.

Согласно американской теории выгорание происходит через три года после того, как человек принимается на работу. Некий такой срок, и человеку после него желательно что-то менять в дальнейшем. Руководство, кстати, в такие моменты старается что-то поменять у человека в зависимости от перспектив, — отмечает специалист.

По её словам, многие компании приветствуют креативные идеи от сотрудников. То есть человек не просто шаблонно работает, а предлагает что-то новое, при этом вдохновляя самого себя. Обычно это очень хорошо помогает в работе и мотивирует сотрудника к саморазвитию.

Психолог считает, что важно найти себе хобби, чтобы переключаться с работы и дома. В этом случае трудовая деятельность станет мотивацией для заработка денег на это увлечение.

Следующий момент — это отпуск. Очень многие пренебрегают этим, стараются больше поработать, взять на себя больше обязанностей, чтобы больше заработать. Это неправильно — в таком случае выгорание наступает быстрее, — предупредила эксперт.

Человек в такой ситуации часто пренебрегает отдыхом, что делать категорически запрещено. Поэтому отпуск — важная деталь в этом процессе, заключила Гладышева.

Ранее портал «Работа в России» провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Так, почти треть россиян (31%) заявили о готовности сменить профессию именно по этой причине.

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