Психолог рассказал, по какому принципу учителя рассаживают детей в классе Психолог Лонский назвал физические показатели главными при рассадке школьников

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Учителя в первую очередь руководствуются физическими показателями каждого ребенка при рассадке школьников в классах, рассказал NEWS.ru семейный психолог Ярослав Лонский. По его словам, самых низких детей чаще всего сажают за первую парту, а самых высоких — позади. Однако существуют и другие принципы, отмечает он. В частности учителя рассматривают медицинские показатели каждого учащегося и его поведение в классе.

Прежде всего учитываются физические показатели школьников. Как правило, самых маленьких по росту учеников рассаживают впереди, а более высоких и крупных ребят — за ними. Далее рассматриваются медицинские показатели. Если у ребенка плохое зрение или слух, а таких ребят может быть достаточно много, то они, скорее всего, займут первые парты, — объяснил психолог.

Специалист отмечает, что учителя часто стараются отсадить особенно активных детей подальше, чтобы они не мешали другим школьникам получать знания. Однако успеваемость детей, оказавшихся «на Камчатке», может еще больше пострадать, так как они начинают ощущать себя вне зоны контроля учителя и отвлекаются на посторонние дела. Исключение составляют случаи, когда учителя «заражают» учеников интересом к предмету.

Опытные преподаватели стараются вовлечь в изучение материала всех ребят вне зависимости от места, где они сидят. И если учитель определил место ребенка за последней партой в классе, родителям не нужно воспринимать это как нечто негативное, — посоветовал Лонский.

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