Малышева перечислила лучшие продукты для хорошей успеваемости в школе Малышева посоветовала школьникам есть скумбрию для улучшения успеваемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рацион питания школьника может оказать значительное влияние на его успеваемость, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особенно полезными являются три продукта: скумбрия, баранья печень, а также масло зародышей пшеницы. Они содержат в себе микроэлементы, положительно влияющие на работу головного мозга и стимулирующие нейроны.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что в состав бараньей печени входят железо и витамин B12. Эти микроэлементы отвечают за правильное формирование нейронных связей. Нехватка витамина B12 может привести к ухудшению мыслительных процессов и запоминания. Согласно результатам научных исследований, около 80% детей с диагностированным дефицитом этого микроэлемента отличаются низкой успеваемостью в школе.

Вторым полезным продуктом является скумбрия. Она содержит в себе большое количество омега-3 жирных кислот, способствующих увеличению гиппокампа. Этот отдел головного мозга отвечает за процессы обучения и память человека. Ученые утверждают, что дети, которые потребляют достаточное количество кислот омега-3, учатся и читают лучше остальных.

Наконец третий продукт — это масло зародышей пшеницы, богатое витамином Е. По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, это вещество — мощный антиоксидант, защищающий головной мозг от негативного влияния свободных радикалов. У 29% детей с дефицитом витамина Е наблюдается снижение успеваемости. В день рекомендовано съедать не менее одной столовой ложки масла зародышей пшеницы. Тот же объем также можно добавить в салат.

Елена Малышева ранее перечислила обследования, которые нельзя пропускать первоклассникам. Особенно важное значение имеют эхокардиограмма, проверка у офтальмолога, а также проверка крови на иммунитет.