Психолог рассказал об опасности чрезмерной опеки над ребенком Психолог Самбурский: гиперопекаемый ребенок вырастет несамостоятельным

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Гиперопека, или навязчивая, контролирующая забота родителей о ребенке, наносит серьезный вред его развитию и психическому здоровью, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» психолог Станислав Самбурский. Он объяснил, что ребенок у гиперопекающих родителей вырастет несамостоятельным и с заниженной самооценкой.

По словам психолога, гиперопекающие родители стремятся защитить ребенка от всех опасностей и трудностей, из-за чего постоянно вмешиваются в дела ребенка, принимают за него решения, критикуют каждый шаг.

Гиперопека превращается в тотальный контроль, и растет человек, который не в силах самостоятельно принимать решения и нести ответственность даже за себя, — подчеркнул специалист.

Несамостоятельный ребенок будет избегать любых трудностей и во взрослом возрасте, отметил эксперт. Гиперопека также блокирует развитие навыков планирования, анализа, адаптации к ситуации и сотрудничества с другими людьми.

Кроме того, люди, выросшие у гиперопекающих родителей, зачастую отличаются низкой самооценкой, продолжил Самбурский. Это связано с тем, что ребенок постоянно слышит от родителей, какой он беспомощный, глупый, безвольный, и в результате перестает верить в свои силы. Из-за боязни критики и неудачи он перестает делать вообще что-либо, отстаивать свои интересы и высказывать свое мнение, он не умеет общаться, слушать, договариваться и дружить, резюмировал специалист.

Ранее детский психолог Елена Митягина посоветовала родителям начинать учить ребенка с самого раннего возраста простейшим работам по дому: мыть посуду, разогревать еду, готовить несложные блюда. Эксперт подчеркнула, что с 2,5 года нужно приучать детей мыть посуду.