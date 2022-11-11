Психолог раскрыла причины возникновения шопоголизма Психолог Бахтина: шопоголик пытается компенсировать покупками то, чего ему недостает в жизни

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В основе причин возникновения шопоголизма, или другими словами — ониомании, лежит неумение управлять своим эмоциональным состоянием, внутренний или межличностный конфликт, а также неудовлетворенная потребность в признании, рассказала РИАМО психолог Ирина Бахтина. По ее словам, покупкой человек пытается компенсировать то, чего ему недостает в жизни, и в результате купленная вещь становится символом любви и даже власти.

Единой причины возникновения ониомании, как и двух одинаковых людей, нет. Причин такой психологической компенсации может быть несколько. Их объединяет то, что человек пытается получить то, чего ему недостает, покупка становится символом любви, власти, богатства или уверенности, — сказала Бахтина.

Также к возможным причинам шопоголизма она отнесла дефицит внимания, неустойчивую самооценку, неудовлетворенность в личных отношениях и самореализации. Кроме того, к такому состоянию могут приводить деструктивные отношения, чрезмерно строгий стиль воспитания или отсутствие внимания. Все это может спровоцировать желание человека заглушить свои переживания подарками.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее рассказал, какие продукты необходимо закупить до появления очередей, пробок и повышения цен. Он посоветовал приобрести импортный алкоголь, который сейчас находится в дефиците, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долго хранящиеся продукты, являющиеся ингредиентами традиционного новогоднего салата оливье.