Психолог призвала ужесточить наказание за разглашение медицинской тайны По словам Натальи Малышевой, пренебрежение к профессиональной этике — очень частая проблема в российской медицине

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Существующее наказание за разглашение медицинской тайны слишком мягкое и его необходимо ужесточить. Такую позицию в интервью NEWS.ru высказала психолог Наталья Малышева, которая специализируется на помощи пациентам пострадавшим от действий врачей. По её словам, пренебрежение к тайне пациента — самое частое в России нарушение профессионального этического кодекса врачей.

Эта проблема особенно характерна для российской глубинки, — пояснила Малышева. —Человеку ставят диагноз «сифилис», и вскоре об этом узнает вся деревня. Врач говорит медсестре, медсестра — санитарке, а санитарка — каждому встречному. Отсутствие уважения к чужой тайне — это повсеместно встречается. Особенно если у врача и пациента сложились не очень хорошие отношения. Теоретически человек может написать жалобу на доктора, например в Минздрав. Но многие боятся это делать, не хотят еще большей огласки.

По её словам, воспитывать надо законами, а сейчас в законодательстве в этом смысле большие прорехи.

Сейчас за разглашение врачебной тайны наступает административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ. Наказание для должностных лиц — штраф от 4 000 до 5 000 рублей.

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