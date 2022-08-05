«Воспитывать врачей, разглашающих медицинскую тайну, надо законами» Психолог Малышева, работающая с пострадавшими от действий медиков, рассказала об основных страхах пациентов

Фото: Из личного архива

Психолог Наталья Малышева

Отношения между российскими пациентами и врачами остаются натянутыми. Первые жалуются на хамство медиков, равнодушие и стремление тянуть деньги (в частных клиниках). Вторые — на индифферентное отношение людей к своему здоровью и недоверие к официальным диагнозам. Психолог Наталья Малышева, которая специализируется на помощи людям, пострадавшим от действий медицинского персонала, в беседе с NEWS.ru рассказала, что скрывается за этим давним конфликтом и как его преодолеть.

— Наталья, отношение пациентов к врачам в России и на Западе отличается. В США доктор — это царь и Бог, а в России же врачам доверяют меньше, предпочитают перепроверять диагнозы в Google. Почему так?

— У нас люди не доверяют врачам в принципе, потому что в России гораздо чаще ставят неверные диагнозы. Делают это либо намеренно (с целью получения прибыли), либо из-за низкой квалификации или усталости, профессионального выгорания. Если у кого-то из родственников или знакомых такие случаи были, естественно, доверие к медикам пропадает — так устроена психика. Мы не помним, кто что нам сделал хорошего, а вот плохое мы обязательно запомним. Будем холить, лелеять эту трагедию. Пример из жизни — был период, когда большинству женщин ставили диагноз «эрозия шейки матки». Ее лечили, прижигали. Девушек стращали — родить не сможешь, в рак может перерасти. Потом появились новые научные данные, что патология эта неопасная, лечить ее не нужно. Сейчас уже этим никто не занимается, но осадок остался.

— Замечала, что многие боятся обследоваться — «а вдруг что-то найдут». Но ведь если не найдут сейчас, найдут позже, но в более запущенной стадии. Почему такая логика не работает?

— Работает логика: чем раньше найдут, тем больше удастся на мне заработать. Боятся люди опять же липовых диагнозов. Я знаю случай, когда 19-летней девушке поставили рак матки. Ей удалили все репродуктивные органы вместе с предполагаемой опухолью. Но на гистологии диагноз не подтвердился. Девочка осталась покалеченной и бесплодной. Как вы думаете, ее окружение пойдет к врачам после такого? Очень сомневаюсь. Еще один момент — люди не умеют справляться со стрессом и боятся моральных страданий. Любой диагноз работает и чисто психологически. Пока ты не знаешь о нем, ты вроде живешь спокойно. Как только узнаешь, тебе становится плохо морально. Не все могут с этим справиться. Одни находят силы, другие — опускают руки и не хотят бороться. Это одна из причин, почему не наступает излечение. Немногие решаются обратиться за психологической помощью.

Фото: АГН «Москва» Женская консультация

— Какие, на ваш взгляд, постулаты из Кодекса профессиональной этики врача в России попираются чаще всего?

— Уважение к тайне пациента. Эта проблема особенно характерна для российской глубинки. Человеку ставят диагноз «сифилис», и вскоре об этом узнает вся деревня. Врач говорит медсестре, медсестра — санитарке, а санитарка — каждому встречному. Отсутствие уважения к чужой тайне — это повсеместно встречается. Особенно если у врача и пациента сложились не очень хорошие отношения. Теоретически человек может написать жалобу на доктора, например в Минздрав. Но многие боятся это делать, не хотят еще большей огласки. Самая распространенная стратегия нашего человека — залечь на дно и молчать. Хотя это, конечно, неправильно. Но немногие готовы идти наперекор обществу и отстаивать свои права.

— И какой выход из такой ситуации?

— Необходимо ужесточить наказание за разглашение медицинской тайны. Сейчас оно слишком мягкое (наступает административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ. Наказание для должностных лиц — штраф от 4000 до 5000 рублей, — NEWS.ru). Воспитывать нужно законами. У нас большие прорехи в законодательстве в этом плане.

— Замечали ли вы, что в России существует излишне брутально-патерналистское отношение врачей к пациентам. Доктора разговаривают свысока?

— Профессия врача остается одной из самых престижных. Долгое время поступить на медика было сложно. Конкурс был просто космический, да и сейчас, насколько мне известно, это так. Единицы отбираются из сотен тысяч абитуриентов. Конечно, у человека, который прошел такой долгий путь, есть определенное самомнение. Во всех странах это так. Но беда России — отсутствие уважения к личности, к человеку, нарушение его границ. Это накладывает дополнительный отпечаток. Причем чем дальше от Москвы, тем сильнее это выражено. Врач относится очень надменно и предвзято, как правило, к пациентам. Приходишь на приём — ты чувствуешь себя неловко. В принципе, у многих людей такое воспитание, не только у врачей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Прием у врача в поликлинике

— Существует мнение: чтобы врач помог пациенту, у них должны сложиться хорошие, человеческие отношения. Это так?

— Нужно найти своего специалиста. С которым сложатся изначально хорошие отношения. Перед вами должен сидеть медик, которому можно рассказать абсолютно все. Если человек сомневается в выбранном специалисте и методике, которую он предлагает, его организм сопротивляется. Как показывает практика, эффект от лечения наступает дольше или не наступает вообще. При доверии к медику — напротив, лечение будет эффективней.

Не зря раньше была распространена практика семейных докторов. Врач, который лечит всю семью и знает особенности организма каждого. Потому что многие болезни наследуются. Проще подобрать лекарство, потому что если, например, у матери аллергия, то, скорее всего, у детей тоже будет. Так как они родственники, то, скорее всего, эффективны будут одни и те же препараты.