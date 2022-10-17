Психолог рассказала, как сберечь психику и не сойти с ума от новостей Психолог Метальникова посоветовала медитировать, чтобы не сойти с ума от плохих новостей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очень сложная политическая обстановка в мире и плохие новости, поступающие в массовое сознание из средств массовой информации, заставляют многих людей нервничать и паниковать. По словам психолога и коуча Александры Метальниковой, чтобы пережить этот непростой период и не сойти с ума, судорожно погружаясь в информационный поток, необходимо медитировать, тренировать внимание, заниматься дыхательными практиками, а также использовать эфирные масла, массаж и общение с другими людьми вживую, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Покой находится внутри нас. Его могут помочь найти медитация, тренировка внимания, дыхательные практики, эфирные масла, массаж, общение с другими людьми вживую, — рекомендовала Метальникова.

Чтобы избежать рисков серьезного вреда своей психике, психолог советует прежде всего абстрагироваться от новостной ленты или же хотя бы не мониторить ее слишком часто. Кроме того, Метальникова считает необходимым оценивать собственную реакцию на какие-либо поступки или новости. Таким образом, уверена она, получится выделить весь негатив, от которого следует избавиться.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов в России выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также по сравнению с 2021 годом россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще.