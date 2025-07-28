Психолог объяснила, опасны ли на самом деле лабубу для детей

Игрушки лабубу могут помогать ребенку справляться со страхами и развивать эмоциональную саморегуляцию, заявила NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, они позволяют детям визуализировать и прорабатывать свои переживания в игровой форме.

Дело в том, что дети не воспринимают лабубу как что-то страшное, негативное, отвратительное. Они воспринимают ее просто как игрушку. Если мы говорим особенно про дошколят, для них это возможность обладать чем-то таким страшным, чтобы справиться со своей негативной эмоцией, потому что «негативные» игрушки должны быть у ребенка, чтобы проявлять ту самую саморегуляцию: «Когда я вижу что-то страшное, я могу с этим совладать». Возможно, даже перенести этот страх на ту игрушку, с которой ребенок играет. И благодаря этому выразить свои эмоции по отношению к этому страху, — пояснила Дугенцова.

По ее словам, отделять страх от себя и переносить его на объект особенно важно для дошкольников и младшеклассников, которые еще не могут осознанно работать со своими эмоциями в терапии. Психолог подчеркнула, что похожий эффект наблюдался ранее с игрушками Хагги Вагги, которые также вызывали споры среди родителей, но на деле помогали детям снижать тревожность.

«Негативные» игрушки помогают ребенку отделить от себя страх. Не обязательно, чтобы это была лабубу, это любая игрушка. Раньше были Хагги Вагги, все на них ругались. Дети чаще всего этими игрушками сбивали свой страх. Дети не могут пойти в терапию к психологам и разбираться в эмоционально-образной терапии, как они с этим страхом взаимодействуют. Благодаря сюжетно-ролевой игре они прорабатывают свои проблемы, терапевтируя самих себя. Поэтому особенно дошколята и младшие школьники могут таким образом прорабатывать свои страхи, — резюмировала Дугенцова.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева выразила мнение, что русская символика может затмить лабубу на модном рынке. По ее словам, интерес к русской культуре растет, а молодые дизайнеры активно переосмысляют национальное наследие, создавая новые модные тренды. Она отметила, что главное — не ограничивать свободу их творчества.