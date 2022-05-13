Психолог объяснила, как справиться с гиперактивным ребёнком Психолог Наумова объяснила, как справиться с гиперактивным ребёнком

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Психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru дала советы родителям, как справиться с гиперактивным ребёнком. По её словам, если у него наблюдается дефицит внимания, то необходимо оказать помощь. В этом случае стоит наблюдаться у невролога, который прописывает седативные препараты, помогающие сдерживать порывы.

Специалист отметила, что одновременно с этим нужно проходить нейропсихологическую коррекцию. Это можно делать индивидуально, в группе или даже самостоятельно, дома. Психолог рассказала, что подобная терапия необходима, чтобы ребёнок быстрее повзрослел и смог себя контролировать.

В тоже время Наумова подчеркнула: как правило, гиперактивные дети не могут успокоиться, потому что им нужно много двигаться. Перед сном они начинают беситься и ещё больше возбуждаются, что приводит к скандалам и истерикам, и только после этого ребёнок успокаивается.

Нужно показать ребёнку способ по-другому перестроить себя. Вместо прыжков перед сном можно предложить ребёнку различные растяжки, подтягивания, упражнения из йоги или для дыхания. Ребёнку нужно последить за своим дыханием, это успокаивает. Можно заниматься напряжением и расслаблением мышц, — посоветовала Наумова.

Она добавила, что в качестве успокаивающего средства перед сном помогут тёплая ванна, ароматерапия и успокаивающая музыка. В этом случае нервная система успокаивается, ребёнок без всякой истерики подходит ко сну.

Ранее Наумова объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного. Как добавила психолог, ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее».