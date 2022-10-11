Психолог объяснила, как самостоятельно справиться с детской травмой Психолог Наумова объяснила, как самостоятельно справиться с детской травмой

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Многим людям во взрослом возрасте мешают детские травмы, под влиянием многих, даже изменившихся обстоятельств человек не может с ними справиться, рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Наумова. Как отметила специалист, чтобы самостоятельно справиться с детскими травмами, человеку прежде всего важно проанализировать свои чувства, ощущения и посмотреть, в какой момент впервые возникло такое же состояние.

Все основные установки формируются очень рано, к шести годам, у нас уже все выводы готовы. Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок, — объяснила Наумова.

Психолог пояснила, что в детских травмах очень много обиды и гнева, с которыми можно бороться отдельно. В этом случае поможет гештальт-терапия «горячий стул».

Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида. В этом можно узнать кого-то из близких родственников, самые чуткие и заботливые люди как правило и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека, — подчеркнула Наумова.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что травля и буллинг в российских школах являются основными причинами школьного шутинга. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимание на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают.