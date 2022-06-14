Психолог объяснила, как рассказать ребенку о смерти близкого человека Психолог Гладышева объяснила, как рассказать ребенку о смерти близкого человека

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Психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru объяснила, как правильно сообщить ребенку о смерти близкого человека. По ее словам, в подобной ситуации ни в коем случае не нужно пугать ребенка, что произошла катастрофа, а стоит пояснить, что это часть жизни. Специалист посоветовала рассказать о таком трагическом событии в тот же день.

Здесь важный момент — не пугать ребенка, не формировать некую установку. Да, это некий процесс, часть жизни. Здесь нужно отнестись к этому более нейтрально. Самый важный момент — не формировать установку, что это страшно, потому что тогда в понимании ребенка это так и останется. Лучше доносить это в каком-то ровном формате, когда взрослые сами спокойны. То есть да, так случилось, стараться объяснять как есть, без формирования фантастических реалий, — пояснила Гладышева.

На вопрос о том, нужно ли в тот же день рассказывать ребенку о смерти близкого человека, психолог отметила, что это зависит от формы контакта.

Жил человек с ребенком и куда-то делся. И как ему объяснить? Зависит от формы контакта. Если это какой-то далекий родственник или не живет с ребенком, то это другой момент. Можно и через три дня рассказать, когда взрослый сам понимает, что может это сделать, что есть силы в спокойном состоянии все объяснить. Если ребенок задает вопросы, то будет странно от него как-то отгораживаться. Это может формировать у ребенка страхи и недопонимания. Когда это произошло и нужны пояснения, лучше делать это сразу, — подчеркнула Гладышева.

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