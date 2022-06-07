Родителей предупредили об ответственности за оставление детей в опасности Юрист Капштык предупредил родителей об ответственности за оставление детей в опасности

Фото: shutterstock

Родители несут ответственность за оставление детей в опасности, предупредил юрист Юрий Капштык в разговоре с изданием «Слово и Дело». Единой классификации, что ей считается по отношению к здоровому ребёнку, не существует, но есть различные факторы, отметил он. К примеру, следует обеспечить окна запирающим устройством и обратить внимание на тип кухонной плиты.

Ребёнка как такового оставлять одного без присмотра старших, без контроля — опасно. Ребёнок дошкольного возраста может из любопытства, к примеру, перерезать ножницами провод светильника и получить удар током. Я бы рекомендовал максимальное внимание уделять грудничкам и детям дошкольного возраста, — сказал Капштык.

Он добавил, что в семь лет дети уже «что-то понимают», в школе их учат правилам безопасности. Несчастные случаи обычно происходят с детьми трёх-четырёх лет.

19 мая стало известно, что пятилетний ребёнок погиб при игре с домашней собакой в Красноярске. Вечером мальчик гулял во дворе частного дома с питомцем, и тот укусил его в сонную артерию. Когда отец вышел на улицу, сын был уже мёртв. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Работу следователей контролирует прокурор Красноярского края.