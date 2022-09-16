Психолог объяснила, как перестать откладывать дела на последний момент Психолог Гладышева объяснила, как перестать откладывать дела на последний момент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие люди любят откладывать дела на потом и занимаются ими в самый последний момент, это явление называется прокрастинация. Психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru рассказала, что некоторые люди просто так устроены и для них это норма. Однако если человек видит в этом проблему, стоит самому разобраться в причинах.

Некоторые люди просто так устроены и для них норма откладывать все на последний момент. Когда накапливается много дел, они собираются с силами и могут все выполнить. Нужно понять причину, почему человек откладывает выполнение дел. Ему может быть тяжело или он боится, это неинтересно или слишком сложно, может придется многое в жизни поменять, чтобы принять решение, — сказала Гладышева.

Специалист объяснила прокрастинацию спецификой психики. Большинство людей откладывают дела еще с университетских времен, а позднее это сказывается на последующей жизни.

Они откладывают все на последний день, это продолжается на работе и продолжается всю жизнь. В этом нет ничего страшного, с этим нужно не бороться, а смотреть как себе можно помочь, — объяснила Гладышева.

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