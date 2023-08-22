Психолог объяснил, почему одиночество молодеет Психолог Кичаев: молодые россияне предпочитают семье виртуальное общение

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Рост числа одиноких россиян трудоспособного возраста обусловлен тем, что среди молодых людей популяризируется тренд на построение карьеры и обретение финансовой независимости, рассказал в беседе с «360» психолог Александр Кичаев. По его словам, увеличение количества одиноких молодых людей связано с переходом в виртуальную реальность.

Как указывает издание со ссылкой на данные Росстата, число «одиночек» в стране превысило 40%, их доля удвоилась за последние 20 лет. Причем если раньше в одиночестве жили в основном пенсионеры, то теперь к ним добавились и многие представители трудоспособной части населения.

Как рассказал психолог, этот процесс связан с переходом в виртуальную реальность. Человек все больше времени проводит дома, чему способствует и переход на удаленную работу, сейчас даже в магазин за продуктами ходить необязательно, а общение происходит через мессенджеры и сайты знакомств. Многие не хотят тратить время и силы на реальные знакомства.

Отношение к семейным ценностям в России пересматривается вслед за Западом, подчеркнул специалист. Если раньше семья была способом коммуникации и взаимной поддержки, то теперь люди предпочитают решать свои проблемы самостоятельно, и у них исчезает потребность в глубинных отношениях, которые все чаще воспринимаются как риск, особенно в условиях развитого культа личного пространства и собственной территории.

Это ты принимаешь в свою жизнь другого человека. Если ты привык, что у тебя есть твоя зона комфорта, у тебя есть твоя какая-то территория, то пускать туда другого — это стресс, — пояснил Кичаев.

Поэтому вместо создания семьи молодые люди предпочитают кратковременные отношения с противоположным полом без особых обязательств, добавил психолог.

Он высказал мнение, что эти процессы развиваются циклично, и в обществе периодически поощряется то сверхкоммуникативность, то интровертированность, вплоть до аутизма, поэтому в будущем наступит момент, когда у людей появится потребность в общении. Но пока интровертированность в обществе развивается.

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