Психолог объяснил эмоциональной незрелостью тягу молодёжи к достатку

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Главный внештатный психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, которые показали, что более половины представителей российской молодёжи в первую очередь стремятся к материальному благополучию.

Эксперт предположил, что чаще всего начало семейной жизни откладывают опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет.

Когда мы говорим о юношеском возрасте, к которому относятся участники исследования, мы всегда должны понимать, что часто это люди, которые ещё не шагнули во взрослую жизнь с точки зрения осознанности и эмоциональной зрелости, умения планировать свою жизнь, — пояснил он.

Зинченко отметил, что в таком случае среди молодёжи ценности по большей части определяются ситуативными факторами, например, когда на что-то не хватает денег. Таким образом, пока их внутренняя ценностная система формируется, краткосрочные перспективы и потребности могут оказаться на первом месте.

А такие долгосрочные планы, как семья, воспитание детей, часто воспринимаются более далёкими и потому не требующими каких-то конкретных действий в данную минуту, — добавил психолог.

Он также считает, что молодые люди недостаточно следят за своим здоровьем, больше ориентируясь на саморазвитие и самопрезентацию, которые, по их мнению, помогут им получить материальный доход. Деньги, в свою очередь, позволят обеспечить семью и определённые условия её развития.

Однако стоит обратить внимание на то, что подрастающее поколение недостаточно задумывается о ресурсах собственного организма как не менее важного условия для достижения успехов, карьерного и личностного роста, — подчеркнул Зинченко.

Психолог пояснил, что в формировании здорового образа жизни и психологического благополучия среди молодёжи заключается общая задача властей и медиков, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее доцент отделения клинической психологии Чикагской школы профессиональной психологии Клаудиа Оуэнс Шилдс рассказал, что стремление подростков рискнуть заразиться коронавирусом на так называемых COVID-вечеринках можно объяснить особенностью мозга в этом возрасте.