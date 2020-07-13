Психолог: подростки посещают COVID-вечеринки из-за специфики развития мозга

https://static.news.ru/photo/99f4ad32-c4f9-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mago stock&people/Global Look Press

Стремление подростков рискнуть заразиться коронавирусом на так называемых COVID-вечеринках можно объяснить особенностью мозга в этом возрасте, сообщила доцент отделения клинической психологии Чикагской школы профессиональной психологии Клаудиа Оуэнс Шилдс.

По её словам, большинство исследователей поддерживают мнение о том, что мозг подростков ещё не сформирован и не достигает полного формирования до середины третьего десятка лет. Из-за этого они часто совершают неразумные поступки.

При этом она отметила, что существуют разные теории относительно влияния уровня развития мозга на желание рисковать.

Некоторые считают, что часть мозга, которая требует подобного возбуждения от получения нового опыта, развивается быстрее, чем та часть, которая отвечает за подачу сигналов об опасности, что приводит к рискованному поведению, — пояснила Шилдс, уточнив, что это часть нормального развития.

Психолог сообщила, что некоторые родители рассказывают, что их дети в подростковом возрасте перестают воспринимать аргументы и начинают познавать мир «сложным путём», а именно «только через переживание болезненных последствий своих действий». Именно с этим, считает эксперт, могут быть связаны сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым главной причиной смерти среди молодёжи является непредумышленное нанесение травм.

Второй самой распространённой причиной смерти среди подростков является самоубийство, — добавила она.

Шилдс отметила, что без методичного клинического интервьюирования нельзя точно установить конкретные мотивы любого подростка, в том числе тех, кто ходит на COVID-вечеринки, однако представляется важным осознавать, что если ребёнок потерял интерес к жизни в связи с депрессией и думает о том, чтобы покончить с собой, то несложно понять, почему он намеренно пытался заразиться опасным заболеванием.

Из-за этого психолог подчёркивает важность присутствия в жизни подростка взрослых, с которыми он может откровенно поговорить, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина из штата Техас, США, посетил устроенную американскими студентами «коронавирусную» вечеринку. В итоге он заразился COVID-19 и скончался. В последние минуты жизни американец жалел о решении отправиться на вечеринку.