Психолог рассказала, какие видеоигры помогут пережить сильный стресс Психолог Короткова: видеоигры в жанре «стрелялки» помогут пережить сильный стресс

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Психолог Татьяна Короткова рассказала NEWS.ru, что компьютерные игры могут помочь человеку на фоне сильного стресса, но злоупотреблять ими нельзя. Эксперт объяснила, что зависимость от данного вида досуга приравнивается к наркомании и алкоголизму. Собеседница добавила, что «стрелялки» и стратегии помогают избавиться от негатива и выплеснуть отрицательные эмоции.

Часть медиков ставят компьютерные игры в один ряд с наркоманией и алкоголизмом. Но есть иное мнение: игры способствуют выделению отрицательных эмоций и снятию сильного эмоционального стресса. Одни для успокоения собирают пазлы, решают головоломки, играют в аркады: активируется симпатическая часть вегетативной нервной системы, стимулирующая гнев, а при интеллектуальной нагрузке начинает работать ее антипод — парасимпатическая система, уменьшающая выброс адреналина и других «гормонов стресса», — подчеркнула Короткова.

По ее словам, другая роль в борьбе со стрессами у «шутеров» и части стратегий, особенно военных. Она объяснила, что в этом случае работает «лечение гневом»: происходит выплеск эмоций за счет проявления агрессии в виртуальной реальности, а не в жизни.

В шутерах и военных стратегиях, где предусмотрены агрессия, боевые действия, происходит лечение гневом, происходит выплеск эмоций за счет проявления агрессии в виртуальной реальности, а не в жизни. Человек переживает эмоциональный взрыв. Но злоупотреблять играми нельзя, иначе сформируется зависимость, как от алкоголя и наркотиков. Вам все равно придется решать проблему, а игры — своего рода временное обезболивающее, — подытожила психолог.

Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее призвал геймеров по всему миру не совершать военных преступлений в видеоиграх. На специально созданном сайте представители организации подчеркнули, что сейчас вооруженные конфликты стали распространенным явлением и игроманы могут на своем примере показать, что даже у войны есть правила.