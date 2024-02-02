Психолог назвала фразы, которые нельзя говорить ребенку при стрессе Психолог Наумова: родителям нельзя обесценивать чувства ребенка при стрессе

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Стресс является ситуацией страха, неопределенности и тревоги, и, когда ребенок находится в таком состоянии, родителям важно разделить его переживания, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, ни в коем случае родителям нельзя обесценивать чувства ребенка, говоря фразы «скоро все будет хорошо» и «это обязательно пройдет».

Родителям важно создать спокойную ситуацию, помочь ребенку осознать, что не все так плохо. Им очень важно не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства, оказать поддержку, узнать о состоянии. Ни в коем случае не обесценивать чувства ребенка. Не надо говорить «скоро все будет хорошо», «это обязательно пройдет». Такие слова кажутся поддерживающими, хотя на самом деле обесценивают проблему и обижают подростка, ребенка. В спокойной беседе происходит постепенная нормализация состояния, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что в стрессовых ситуациях важно научить ребенка позитивно мыслить и следить за дыханием. Также справиться со стрессом помогают физические упражнения, поэтому можно записать ребенка в спортивную секцию или спортивный зал, организовать регулярные прогулки на свежем воздухе или культурную программу.

Ранее психолог Екатерина Пахомова в беседе с NEWS.ru заявила, что ребенка нельзя наказывать игнорированием его просьб, публичным унижением, запугиванием, оскорблениями, а также запиранием в комнате и лишением еды и сна. Она отметила, что недопустимы также рукоприкладство и крик.