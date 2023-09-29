Психолог объяснил, почему нельзя делать уроки со своими детьми Колмановский: невротизированные родители не могут быть педагогами для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Александр Колмановский в подкасте NEWS.ru назвал «криминальным школьным непрофессионализмом» ожидание педагогов, что родители будут делать вместе с детьми заданные на дом уроки. Он объяснил свою позицию тем, что для обучения ребенка необходимо иметь специальные педагогические навыки.

Для того чтобы учить ребенка, нужно быть очень специальным человеком. Разница между математиком и учителем математики такая же, как между математиком и, простите, виолончелистом. Это должен быть человек не только очень методически оснащенный, но и с сильнейшей эмпатией, то есть пониманием, прямо ощущением состояния партнера. Педагог должен очень сильно владеть своим ресурсом, должен знать, как себя вести, когда нет никакого ресурса, — считает Колмановский.

Психолог пояснил, что неуспеваемость ребенка с педагогической точки зрения часто может быть связана не столько с тем, что он чего-то не понимает, а с тем, что у него «нет куража». Именно эти сложности находятся в компетенции педагога, но школа «отфутболивает» их родителям, говорит психолог.

Школа ожидает от нас, родителей, невротизированных, перепуганных, нагруженных собственной и не всегда удачной жизнью, чтобы мы были успешными педагогами для детей. Повторяю, это совершенно мимо. Ни в коем случае, друзья, не делайте дома уроки с детьми, — призывает Колмановский.

Психолог отмечает, что лишь в безнадежных случаях ребенку может понадобиться репетитор. Задача последнего, по словам психолога, — не подготовить ребенка к ЕГЭ, не подогнать его по школьной программе, а так построить урок, чтобы школьник с первых минут занятия почувствовал, что у него получается самостоятельно выполнять задание.

Также в подкасте Колмановский отметил, что критика ребенка за получение неудовлетворительной оценки в школе негативно сказывается на его самооценке. В перспективе эти проблемы с уверенностью в себе могут мешать уже во взрослом возрасте, поэтому родителям важно реагировать на такие ситуации с сочувствием, а не с критикой.