Психолог дала советы студентам, как меньше волноваться во время сессии Психолог Истомина: во время сессии нужно найти опровержения к тревожным мыслям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы меньше волноваться во время сессии, необходимо найти факты-опровержения к тревожным мыслям, посоветовала клинический психолог Луиза Истомина. В беседе с LIFE.ru специалист отметила, что важно проговаривать эти опровержения каждый раз, когда возникает беспокойство из-за предстоящих экзаменов.

Подберите к каждой тревожной мысли факт-опровержение. Вот несколько примеров: «Я боюсь не сдать сессию и лишиться стипендии» — «Я могу подать заявку на дополнительную выплату за свой студенческий проект». «Я глупый» — «Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз», — пояснила психолог.

Также следует придумать для себя систему вознаграждений. Например, после определенного количества прочитанных страниц можно съесть что-нибудь вкусное или отвлечься на 15 минут. Это позволит повысить мотивацию. Истомина порекомендовала представить самый худший исход событий, чтобы быть готовым столкнуться с неприятностями. Если повторить сценарий в своей голове несколько раз, можно избавиться от тревожной навязчивой мысли. Кроме того, следует иногда переключать свое внимание на спорт или прогулки.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее посоветовала студентам включить в рацион шпинат, бананы, гречку и орехи. Эти продукты помогут стабилизировать нервную систему и избежать перееданий во время сессии.