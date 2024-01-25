Студентам дали советы, как не переедать во время сессии Нутрициолог Свиридова: шпинат и бананы помогут не переедать во время сессии

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Чтобы не переедать во время сессии из-за стресса, студентам следует добавить в рацион шпинат, бананы, гречку и орехи, посоветовала нутрициолог Елена Свиридова. В разговоре с LIFE.ru специалист пояснила, что эти продукты содержат магний, фолиевую кислоту и витамины группы В, которые помогают стабилизировать нервную систему.

Главные элементы, которые помогают бороться со стрессом и стабилизировать нервную систему, — это магний, фолиевая кислота, а также витамины группы B. <...> Продукты с их содержанием можно найти на любой вкус и цвет. Например, шпинат — настоящий суперфуд. <...> Кроме того, отличными источниками магния являются бананы, гречка, орехи, — пояснила нутрициолог.

Также важно понять, что голод представляет собой реакцию организма на стрессовые ситуации. Если после плотного приема пищи вновь хочется есть, это может говорить о нервном перенапряжении. Свиридова посоветовала учиться вовремя останавливать себя при желании заесть стресс. Кроме того, можно заменить привычку монотонно употреблять какие-либо закуски во время подготовки к экзаменам другими действиями. Например, можно рисовать в блокноте или использовать эспандер.

Преподаватель Данила Будяну ранее порекомендовал записывать лекции на диктофон и слушать их во время поездок в общественном транспорте, чтобы успешно сдать экзамены. Он уточнил, что также важно понять, какой способ запоминания информации лучше подходит конкретному студенту.