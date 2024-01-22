Студентам дали советы, как успешно сдать экзамены Педагог Будяну посоветовал записывать лекции на диктофон

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Чтобы успешно сдать экзамены, можно попробовать записывать лекции или материалы, которые необходимо выучить, на диктофон, посоветовал преподаватель актерского мастерства Данила Будяну. В беседе с «360» педагог подчеркнул, что эти записи можно слушать во время поездок в общественном транспорте.

Кому-то, возможно, важно будет записать самому себе на диктофон часть лекций или материал, который необходимо выучить, а потом слушать его в наушниках на постоянной основе, пока едешь в метро, — пояснил преподаватель.

Он уточнил, что также важно понять, какой способ запоминания информации лучше подходит конкретному студенту. Так, некоторым легче переписывать текст, а другим проще составлять ассоциативные ряды.

Руководитель Всероссийского фонда Серей Комков посоветовал изучать материал с помощью учебников и пособий, а не гаджетов. По словам эксперта, так будет проще запомнить информацию. То, что человек прочитал в книге, дольше останется в памяти.

Психолог Анна Белявская в свою очередь порекомендовала правильно питаться, управлять своими эмоциями и давать себе время на отдых накануне сессии. Если во время экзамена трудно вспомнить ответ на вопрос, важно остановиться и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Специалист уточнила, что преподаватели чаще всего выступают на стороне студентов, поэтому будут стараться помочь.

Преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина ранее посоветовала школьникам начинать готовиться к экзаменам заранее. По словам педагога, это позволит меньше нервничать. Кроме того, следует уделить время решению задач и тестов предыдущих лет.