Психолог дал совет, как готовиться к Новому году Психолог Хакимов: готовиться к Новому году следует постепенно

Готовиться к Новому году следует постепенно, слишком ранняя подготовка к празднику может эмоционально истощить, предупредил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. В разговоре с РИАМО он уточнил, что важно избегать суеты и спешки, чтобы не испортить свой праздничный настрой.

Развешанные гирлянды в доме, новогодние украшения, красивая и нарядная елка также радуют глаз, предвосхищая наступление празднества. Но будьте аккуратны: слишком ранняя подготовка к знаменательному событию может истощить эмоционально. Лучше подготавливаться постепенно, без спешки и суеты, — уточнил Хакимов.

Психолог отметил, что Новый год для многих людей вызывает приятные ассоциации с переходом к новому этапу. Он посоветовал использовать это время, чтобы поставить перед собой цели на будущее. При этом Хакимов подчеркнул, что для их достижения нужно будет приложить усилия.

Нутрициолог Дарья Русанова ранее посоветовала не готовить слишком много еды для новогоднего стола, чтобы избежать переедания. Специалист уточнила, что мозг посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Одним из таких знаков является изменение вкуса еды: до момента, когда человек наелся, он более яркий и насыщенный.