Психиатр рассказал, почему тихий ребенок должен настораживать родителей Врач Шуров: в подростковом возрасте ребенок обычно активно общается и не замкнут

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В подростковом возрасте ребенок активно общается, может нарушать какие-то социальные границы, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, если ребенок замкнут, живет в мире грез с непонятными увлечениями, в том числе интересуется оружием, у его родителей должны возникнуть определенные вопросы.

Да, тихий подросток должен вызывать определенные вопросы, потому что в подростковый период ребенок накапливает социальные навыки, активно общается, где-то даже что-то нарушает и понимает, что такое социальные границы, — сказал Шуров.

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Ранее Шуров отметил, что родителям не стоит бояться вести детей к специалисту при любых странностях в поведении. Он добавил, что если есть страхи попасть на учет, можно обратиться в государственную клинику платно на условиях анонимности либо обратиться к частному психиатру за консультацией.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.