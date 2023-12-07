7 декабря 2023 года восьмиклассница Алина незаметно пронесла отцовское ружье в школу и начала стрельбу. Двое детей погибли, еще несколько ранены. После стрельбы Алина совершила суицид. Скулшутинг — огромная проблема и боль во всем мире. Мы поговорили с врачом-психиатром Василием Шуровым на эту сложную тему. Почему подростки стреляют? Кто такие психопаты? Как действовать во время стрельбы? Как реагировать властям на эти теракты? Смотрите подкаст «Надо разобраться», пишите ваши предложения в комментариях, что делать, чтобы больше не было стрельбы.