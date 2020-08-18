Психиатр назвал черты характера, «притягивающие» COVID-19

https://static.news.ru/photo/8a53e492-e15a-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мнительные и тревожные люди чаще болеют инфекционными заболеваниями. Такое мнение высказал психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

То, что люди с психическими заболеваниями больше подвержены вирусным инфекциям — это не новость. И коронавирус здесь не исключение. Но речь идёт не только о психических болезнях. Ведь мнительность, склонность к каким-то депрессивным, тревожным реакциям психики — это, несомненно, может являться и основой характера. А такие реакции снижают иммунитет. Следовательно, можно сделать более расширенный вывод о том, что не только болезнь, но и наш характер тоже может оказывать негативное влияние на иммунную систему организма, — отметил эксперт в интервью «Радио 1».

По его словам, иммунитет можно восстановить, контролируя интенсивность негативных переживаний. Люди должны улучшить чувство устойчивости к внешней среде, то есть работать над своим характером и мнительностью.

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

За последние сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Лидерами по числу выявленных инфицированных, помимо Москвы, являются Санкт-Петербург — 157, следом идут Свердловская и Московская области — 149 и 145 соответственно, и Ставропольский край — 128, писал NEWS.ru.