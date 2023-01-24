Против трансгендера Даши Корейки завели дело о пропаганде ЛГБТ

Фото: dashaxkareyka/t.me

Даша Корейка (ранее Максим Матвеев)

Против блогера-трансгендера Даши Корейки (Максим Матвеев) и ее друга Хилми Форкса открыто административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ, передает РИА Новости со ссылкой на МВД России. В декабре прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова отправила в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запрос на проверку на пропаганду ЛГБТ, трансгендерности, аморального поведения и рекламу наркотиков популярных контент-мейкеров.

Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». Первый замглавы МВД Александр Горовой уточнил, что в рамках дела проводится административное расследование.

Также сообщается, что МВД отказало в возбуждении административного дела о пропаганде наркотических средств. В том числе, как сообщили в ведомстве, против блогеров проходит процессуальная проверка для оценки их действий по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В МВД подчеркнули, что в рамках дела присутствуют все признаки нарушения закона о защите детей от информации, наносящий вред их здоровью. Материалы расследования переданы в Роскомнадзор и Следственный комитет.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.