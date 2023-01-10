В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России возбудили первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Дело заведено в отношении книжного издательства Popcorn books.

Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства Popcorn books, — заявил Хинштейн.

По словам политика, одновременно возбуждено дело по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».

После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — Popcorn books не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры, — написал Хинштейн.

Ранее правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Отныне ЛГБТ-пропаганда становится одним из оснований для внесения сайтов и страниц сайтов в реестр. Также ресурсы могут подпасть под запрет, если на них размещены материалы, пропагандирующие педофилию или смену пола.