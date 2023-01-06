Москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей за фотографии в женском образе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы получил штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает РИА Новости. Вердикт вынес мировой судья столичного района Беговой. Протокол в отношении москвича составили за то, что он выложил в анкете на профильном сайте фотографии в женском образе с обнаженной грудью.

Изначально мужчину привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Занятие проституцией». Он признал вину, рассказав о том, что оказывает интимные услуги уже около двух лет. За это суд оштрафовал его на 1,5 тысячи рублей. Сегодня, 6 января, суд рассмотрел новый протокол и назначил 100-тысячный административный штраф.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Также правительство запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ. Минкультуры вправе привлекать к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов.