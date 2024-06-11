Против Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Аяз Шабутдинов

Следствие возбудило пять новых уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщил следователь в Таганском суде Москвы. По его словам, всего мужчина обвиняется в 75 тяжких корыстных преступлениях. Районный суд просит продлить арест блогеру до середины августа. При этом защита требует смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, передает ТАСС.

Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет, — заявил следователь.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму в 100 млн рублей. Представитель МВД в ходе заседания уточнил, что обвиняемые пытались спрятать от следствия свои активы и финансы.

До этого Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дело в отношении него. Таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов. Шабутдинова считают причастным к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенному организованной группой. По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса.