Имущество блогера Шабутдинова на 100 млн рублей арестовали Суд арестовал имущество блогера Шабутдинова и его сообщника на 100 млн рублей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Таганский суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму в 100 миллионов рублей, сообщает корреспондент ТАСС. Представитель МВД в ходе заседания уточнил, что обвиняемые пытались спрятать от следствия свои активы и финансы.

На имущество Шабутдинова, Алексеева судом наложен арест на общую сумму 100 млн рублей, — сказали в суде.

Ранее Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дело в отношении него. Таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов. Шабутдинова считают причастным к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного организованной группой. По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Сам блогер вину не признает.

В начале апреля Таганский суд Москвы уже наложил арест на автомобиль, имущество и банковские счета Шабутдинова. До этого в его деле появились еще восемь новых эпизодов. Новые материалы приобщили к делу 22 января. Заявители отмечали, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились. В феврале обвиняемому продлили арест на два месяца.