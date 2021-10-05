Против предполагаемого убийцы студенток в Гае возбудили новые дела

В рамках расследования убийства трёх студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области в отношении подозреваемого Александра Лазарева возбуждено четыре новых уголовных дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Новые дела возбуждены по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийством, умышленном повреждении чужого имущества путём поджога и неправомерном завладении автомобилем (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Следствие обратилось в Гайский районный суд с ходатайством о заключении Лазарева под стражу до 30 ноября. Избрание данной меры пресечения в СКР объяснили тем, что подозреваемый может скрыться от расследования. Кроме того, он имеет непогашенную судимость, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лазарева допросили в качестве подозреваемого. Мужчина признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания.

Лазарева задержали 3 октября. Сначала он пытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле, а затем, бросив его, решил бежать, но был пойман.

Ранее он был судим за убийство. На свободу вышел минувшим летом. В колонии его охарактеризовали как злостного нарушителя режима.

Тела трёх девушек 17, 18 и 19 лет со следами насильственной смерти были обнаружены в Гае 30 сентября в квартире одного из домов. Они были уроженками Башкирии и учились в местном медицинском колледже. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.