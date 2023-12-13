Против «Аэрофлота» подали коллективный иск из-за аннулированных билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 50 пассажиров, купивших дешевые и впоследствии аннулированные билеты «Аэрофлота» на рейс Екатеринбург — Пхукет, подали к авиакомпании коллективный иск, зарегистрированный в Пресненском районном суде Москвы, пишет РБК. По словам представителя потерпевших юриста Владислава Ватаманюка, общая сумма иска может вырасти до 11,5–12,5 млн рублей.

Требования также касаются взыскания неустойки за период просрочки этой выплаты (разницы между стоимостью перелета на момент направления досудебной претензии и изначальной «ошибочной» ценой. — NEWS.ru), компенсации морального вреда, а также судебного штрафа в размере 50% от удовлетворенной суммы, — заявил юрист.

По словам Ватаманюка, потерпевшими по иску заявлены 54 человека. Заявления еще четырех человек о присоединении к иску будут поданы в ближайшие дни. Кроме того, как рассказал адвокат, еще более 300 человек подали заявки на представление их интересов.

Билеты «Аэрофлота» на Пхукет по 6500 и 20 000 рублей за рейсы туда-обратно появились в продаже 19 октября. Компания сообщила о технической ошибке и аннулировала приобретенные билеты. Пассажирам в качестве компенсации предложили купить новые билеты со скидкой 30% от текущих цен, предложение актуально на все перелеты вплоть до 30 марта 2024 года.

Несмотря на то, что «Аэрофлот» вернул всем пассажирам деньги, они считают, что компания не имела права в одностороннем порядке отказываться от первоначальной сделки по оплате перелета. По состоянию на 24 октября билеты на рейс Екатеринбург — Пхукет уже продавались на сайте перевозчика по цене от 49,5 тысячи рублей в одну точку, на ноябрь — от 43 тысяч рублей, отмечает издание.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин ранее заявил, что у покупателей дешевых билетов на Пхукет есть шанс выиграть в суде у «Аэрофлота». По его словам, сектор авиаперевозок является одним из худших в части правовой защиты пассажиров.