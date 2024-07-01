Овсяное печенье — это любимое многими и простое в приготовлении угощение. Приводим легкий рецепт десерта, который можно испечь самостоятельно менее чем за 30 минут.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Мука — ½ стакана
- Сахар (белый или тростниковый) — ½ стакана или по вкусу
- Ванильный сахар — ½ ч. л. или по желанию
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Разрыхлитель — ½ ч. л.
- Соль — щепотка
- Корица — по желанию
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло оставьте в тепле.
Соедините в емкости овсяные хлопья, муку, сахар (обычный и ванильный), разрыхлитель и соль.
Добавьте к смеси растаявшее масло и яйцо. Замесите тесто до однородности.
Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте маленькие шарики из теста, разместите их на противне и чуть приплюсните, чтобы получились лепешечки. Они не должны касаться друг друга.
Выпекайте 12–15 минут, пока печенье не покроется золотистой корочкой.
Овсяное печенье готово! Подавайте к столу после остывания.
- время приготовления — 25 минут;
- калорийность — около 70 ккал в 1 шт.
Ранее мы поделились простым рецептом домашнего песочного печенья.
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