Овсяное печенье — это любимое многими и простое в приготовлении угощение. Приводим легкий рецепт десерта, который можно испечь самостоятельно менее чем за 30 минут.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Мука — ½ стакана
  • Сахар (белый или тростниковый) — ½ стакана или по вкусу
  • Ванильный сахар — ½ ч. л. или по желанию
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Разрыхлитель — ½ ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Корица — по желанию

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло оставьте в тепле.

Соедините в емкости овсяные хлопья, муку, сахар (обычный и ванильный), разрыхлитель и соль.

Добавьте к смеси растаявшее масло и яйцо. Замесите тесто до однородности.

Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте маленькие шарики из теста, разместите их на противне и чуть приплюсните, чтобы получились лепешечки. Они не должны касаться друг друга.

Овсяное печеньеФото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruОвсяное печенье

Выпекайте 12–15 минут, пока печенье не покроется золотистой корочкой.

Овсяное печенье готово! Подавайте к столу после остывания.

  • время приготовления — 25 минут;
  • калорийность — около 70 ккал в 1 шт.

Ранее мы поделились простым рецептом домашнего песочного печенья.

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