«Прославила Россию»: Валуев про смерть олимпийской чемпионки Резцовой Валуев заявил, что умершая олимпийская чемпионка Резцова прославила Россию

Фото: Спорт-Экспресс/ТАСС

Спортсменка Анфиса Резцова

Спортсменка Анфиса Резцова была великой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. По его словам, она внесла определенный вклад в спорт и прославила Россию. Депутат также выразил соболезнования родственникам чемпионки, добавив, что ему очень жаль слышать такие новости.

Жаль слышать о смерти наших чемпионов, великих спортсменов. Если честно, от вас только сейчас услышал об этом. Человека очень жаль, она внесла определенный вклад, прославила Россию. Я, конечно, приношу свои соболезнования родственникам, — высказался Валуев.

Ранее соболезнования в связи со смертью спортсменки выразил тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин. По его словам, Резцова была выдающейся личностью. Он добавил, что подобные события всегда приносят лишь грусть и печаль.

О смерти Анфисы Резцовой стало известно 20 октября. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным горкам. Спортсменка скончалась в возрасте 58 лет в реанимации. По данным Telegram-канала Baza, за несколько месяцев до этого она перенесла инфаркт. Длительное время Резцова страдала от пониженного гемоглобина, из-за чего ей требовались частые переливания крови, говорится в публикации.