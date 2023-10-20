Биатлонист Падин назвал умершую Анфису Резцову выдающейся спортсменкой

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова была выдающейся спортсменкой, рассказал NEWS.ru биатлонист, тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин. По его словам, подобные новости всегда приносят лишь грусть и печаль. Он также выразил свои соболезнования родным и близким спортсменки.

Мы не были лично знакомы с Анфисой Резцовой, но я приношу свои соболезнования. Очень жаль, что нас покидают выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы. Новости о смерти всегда приносят лишь грусть и печаль, что ж, мне очень жаль, — отметил он.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни 19 октября, однако о ее смерти стало известно днем позднее. Супруг спортсменки уточнил, что она скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Точной причины смерти семья Резцова пока не знает, так как с патологоанатомом родственники не связывались. По словам мужчины, госпитализировали спортсменку еще 15 октября.

Ранее также сообщалось о смерти чемпиона мира по конькобежному спорту Владимира Кащея. Ему было 74 года. Спортсмен завершил карьеру спустя три года после победы на соревнованиях, после чего он стал тренером. Кащей преподавал в институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.