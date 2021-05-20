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«Прошлый век»: россиянка оценила майский отдых в Крыму

08:02, 21 мая 2021
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в гостинице фразой «прошлый век». Её отзыв размещён порталом «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка отметила, что забронировала гостиницу за три дня до поездки. За проживание там без питания отдала 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Она подчеркнула, что в мае пляжный сезон ещё не начался, поэтому близость моря для неё не была важным фактором.

Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка, — пояснила женщина.

Кондиционер, холодильник и телевизор в номере были, а чайник и фен ей пришлось «выбивать» на ресепшене. 

Отель представляет из себя многоэтажное здание. Всё в нём напоминает прошлый век, — отметила россиянка.

Её удивила система водоснабжения в гостинице. Воду там подавали по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера, а для её сбора постояльцам выдаются пятилитровая бутылка и таз.

Ранее стало известно, что россиянка нашла способ улететь в Турцию с пересадкой через Минск. Билет из Белоруссии в Турцию купить нельзя, отметила туристка, поскольку надо приобретать путёвку у местного туроператора. Однако это не остановило девушку, которая добралась до Минска из Москвы на поезде, а уже на следующий день улетела в Анталью.

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