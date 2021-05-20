«Прошлый век»: россиянка оценила майский отдых в Крыму

https://static.news.ru/photo/07afc600-b9f4-11eb-9778-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в гостинице фразой «прошлый век». Её отзыв размещён порталом «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка отметила , что забронировала гостиницу за три дня до поездки. За проживание там без питания отдала 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Она подчеркнула, что в мае пляжный сезон ещё не начался, поэтому близость моря для неё не была важным фактором.

Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка, — пояснила женщина.

Кондиционер, холодильник и телевизор в номере были, а чайник и фен ей пришлось «выбивать» на ресепшене.

Отель представляет из себя многоэтажное здание. Всё в нём напоминает прошлый век, — отметила россиянка.

Её удивила система водоснабжения в гостинице. Воду там подавали по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера, а для её сбора постояльцам выдаются пятилитровая бутылка и таз.

Ранее стало известно, что россиянка нашла способ улететь в Турцию с пересадкой через Минск. Билет из Белоруссии в Турцию купить нельзя, отметила туристка, поскольку надо приобретать путёвку у местного туроператора. Однако это не остановило девушку, которая добралась до Минска из Москвы на поезде, а уже на следующий день улетела в Анталью.