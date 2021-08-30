«Проще прожить для себя»: психолог объяснила популярность чайлдфри

Государство пытается стимулировать россиян к рождению детей денежными выплатами. При этом по статистике с ростом доходов количество детей в семье снижается. Психолог и коуч Марина Гладышева объяснила NEWS.ru, почему денежные выплаты не подвигают россиян на продолжение рода и по какой причине популярна идеология чайлдфри.

По её словам, в вопросе заведения детей государство находится не на первых ролях, поскольку не слишком большой процент россиян готовы иметь детей при финансовом стимулировании. Если в семье нет желания обзаводиться потомством, то при появлении денег оно не появится. Люди будут тратиться на те вещи, которых им всегда не хватало: на квартиру, машину или отпуск.

Поэтому [государству] скорее нужно не [финансовым] стимулированием заниматься, а разбираться, почему у людей нет желания заводить детей. Именно в эту точку смотреть, потому что у всех причины очень разные и дело здесь не в деньгах, — рассказала Гладышева.

Психолог коснулась темы чайлдфри — идеологии, характеризующейся сознательным желанием не иметь детей. Люди, придерживающиеся таких взглядов, часто не умеют брать на себя ответственность или не имеют внутренних ресурсов на воспитание ребёнка, это им в тягость.

Им проще прожить жизнь для себя, — отметила психолог.

Коуч рассказала, что чем старше возраст у человека, тем отказ от детей является более устоявшимся желанием. Когда молодые люди не хотят заводить детей, то непонятно, что это такое — дань моде или некоему веянию, либо просто желание ничем себя не обременять. В более зрелом возрасте — в районе 30 лет — происходит некое понимание того, что человек выбирает в этой жизни и для чего живёт. Тогда он принимает окончательно решение о готовности или неготовности строить семью с детьми.

Гладышева считает, что ситуация с заведением детей в России может измениться, если будут популярны большие семьи.

Люди будут на это смотреть и, возможно, даже к этому стремиться. Назовём это некой крутостью, неким показателем, — отметила психолог.

По её словам, часто женщины отказываются от рождения детей, поскольку не уверены в завтрашнем дне и не знают, что с ребёнком делать в случае каких-то трудных ситуаций в жизни.

[Женщина думает] вдруг меня бросит муж, я останусь в декрете с этим ребёнком, не смогу работать. Кто точку безопасности закроет женщине? Она может остаться одна, деньги в любой момент могут кончиться, а дальше что ей делать? — задаётся вопросом Гладышева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему поддержки семей с детьми. На съезде «Единой России» в Москве политик заявил, что сейчас страна попадает в демографическую яму и нужно сфокусировать усилия, чтобы переломить произошедшее. Глава государства также призвал объединить силы, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян, снизить уровень бедности.