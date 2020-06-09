Пропавшая в Пермском крае двухлетняя девочка найдена живой

https://static.news.ru/photo/d25ee232-aa41-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае нашли двухлетнюю девочку, которая пропала 8 июня. Она будет осмотрена медицинскими работниками. Об этом сообщает СК РФ.

Днём 9 июня 2020 года во время проведения широкомасштабных поисковых мероприятий девочка была найдена волонтёрами, — говорится в сообщении.

Накануне ребёнок гулял без сопровождения взрослых во дворе частного дома. Родители обнаружили, что девочка пропала и обратились в полицию.

NEWS.ru писал, что в Пермском крае десятилетний мальчик потерялся и трое суток провёл в тайге. Он прошёл 40 километров пока не выбрался к одному из населённых пунктов Гайнского района. Ребёнка доставили в больницу Перми, его состояние стабильное.