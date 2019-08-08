https://static.news.ru/photo/fc27458c-b9ec-11e9-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов сообщил, что прокуроры будет пресекать деятельность организаторов и участников несанкционированных акций во время выборов.

Они обеспечат безопасность граждан на время предвыборной гонки в Мосгордуму, передаёт ТАСС .

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Как писал News.ru, Следственный комитет провёл допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в столице 27 июля с годовалым сыном.