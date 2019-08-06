https://static.news.ru/photo/b1e5244e-b87f-11e9-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет проводит допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с годовалым сыном.

Родителей обвиняют в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Однако их адвокат Максим Пашков заявил News.ru, что супружескую пару не считают фигурантами дела — они проходят в качестве свидетелей.

Он также добавил, что видео, на основании которого было выдвинуто обвинение, смонтировано и его подзащитные не принимали участия в акции 27 июля. По его словам, семья Проказовых просто гуляла в районе проведения митинга.

Кроме того, адвокат отметил, что не считает целесообразными прошедшие обыски, хотя с точки зрения закона всё было сделано правильно.

Ранее прокуратура города Москвы направила иск в Перовский суд столицы о лишении Проказовых родительских прав, так как считает, что действия молодых родителей подвергли опасности жизнь ребёнка и нанесли ему физический и моральный вред.

Ранее News.ru писал, что в доме семьи фигурантов уголовного дела Проказовых прошел обыск.