Следственный комитет проводит допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с годовалым сыном.
Родителей обвиняют в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Однако их адвокат Максим Пашков заявил News.ru, что супружескую пару не считают фигурантами дела — они проходят в качестве свидетелей.
Он также добавил, что видео, на основании которого было выдвинуто обвинение, смонтировано и его подзащитные не принимали участия в акции 27 июля. По его словам, семья Проказовых просто гуляла в районе проведения митинга.
Кроме того, адвокат отметил, что не считает целесообразными прошедшие обыски, хотя с точки зрения закона всё было сделано правильно.
Ранее прокуратура города Москвы направила иск в Перовский суд столицы о лишении Проказовых родительских прав, так как считает, что действия молодых родителей подвергли опасности жизнь ребёнка и нанесли ему физический и моральный вред.
Ранее News.ru писал, что в доме семьи фигурантов уголовного дела Проказовых прошел обыск.