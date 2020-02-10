https://static.news.ru/photo/b1e4089e-4c08-11ea-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Гособвинитель попросил Мосгорсуд признать бывшего начальника главка СКР по Москве Александра Дрыманова виновным во взяточничестве и приговорить его к 16 годам колонии.

Кроме того, прокурор назвал сроки наказания для бывшего главы службы безопасности СКР Михаила Максименко и экс-главы СКР по Центральному административному округу (ЦАО) столицы Алексея Крамаренко — 17 и 14 лет колонии соответственно.

Обвинение также требует оштрафовать Дрыманов на 196 млн рублей, Максименко — на 250 млн рублей, а Крамаренко — на 195 млн рублей, сообщает ТАСС.

Согласно версии следствия, Дрыманов, его заместитель Денис Никандров и Крамаренко входили в состав преступной группы, которой руководил Максименко. Они получили незаконное вознаграждение в размере $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Кроме того, Дрыманову предъявлено обвинение по ещё одном эпизоду взяточничества в размере полумиллиона рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского — одного из ключевых фигурантов дела Дрыманова, который был задержан в декабре 2019 года. Следствие предполагает, что он участвовал в передаче взятки за освобождение Кочуйкова.