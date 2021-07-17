16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Прокуратура потребовала арестовать сбившую трёх детей в Москве девушку

16:16, 18 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу сбившую на автомобиле троих детей в Солнцево Валерию Башкирову. Об этом заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, пишет ТАСС.

Там считают, что девушке должны предъявить обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Сейчас девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Нефедова добавила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время нет.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову под домашний арест. 

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео