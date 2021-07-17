Прокуратура потребовала арестовать сбившую трёх детей в Москве девушку

Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу сбившую на автомобиле троих детей в Солнцево Валерию Башкирову. Об этом заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, пишет ТАСС.
Там считают, что девушке
Нефедова добавила, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время нет.
Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову под домашний арест.
Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм.