Прокуратура Москвы добралась до Лигалайза Прокуратура Москвы проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ и иностранное влияние

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Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков)

Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) на предмет дискредитации Вооруженных сил России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Также он заявил, что музыкант может быть признан иноагентом в России, по этому вопросу также проводится проверка.

Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Андрея Владимировича Меньшикова на наличие оснований привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом, — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме этого, прокуратура проверит клип к композиции Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!» на предмет производства и распространения экстремистских материалов, уточнил источник ТАСС. По его словам, все следственные действия будут длиться около месяца.

О том, что Лигалайза проверят на дискредитацию ВС России, ранее сообщал Telegram-канал Mash. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рэпер негативно высказался о действиях российской армии, а также раскритиковал президента РФ Владимира Путина.

В начале июля Telegram-канал Baza сообщил, что Следственный комитет РФ проверит Лигалайза из-за антивоенного клипа, в котором общественники из «Зова народа» увидели дискредитацию Вооруженных сил России. В видеоклипе бизнесмен Евгений Пригожин и военнослужащие ВС России показаны орками, а журналист Владимир Соловьев — вампиром. В связи с этим активисты обратились в ФСБ, СКР и Генпрокуратуру с требованием признать артиста иноагентом и заблокировать его новый видеоклип.